Obiz : amélioration de la marge brute sur le semestre

(Boursier.com) — La société Obiz, spécialiste des solutions de marketing relationnel, a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 18,6 ME, en croissance totale de +15%. Adelya, consolidée dans les comptes d'Obiz depuis le 1er mai 2022, a contribué à ce chiffre d'affaires à hauteur de 1,6 ME. À périmètre constant, la croissance organique semestrielle d'Obiz s'est établie à +8%.

Obiz signale un nouveau renforcement de la marge brute. Elle s'est s'établie à 2,6 ME en croissance dynamique de +24% par rapport au 1er semestre 2022, représentant désormais 13,9% du chiffre d'affaires semestriel (13% un an plus tôt et 13,8% à l'issue de l'exercice 2022).

" L'amélioration continue du niveau de la marge brute est le fruit du gain des nombreux nouveaux programmes, ainsi que de l'apport d'Adelya, dont le modèle d'éditeur de logiciels génère des marges élevées et récurrentes ", explique Obiz en mentionnant la signature, à ce jour, de 20 nouveaux programmes depuis le début de l'année qui vont pleinement contribuer au dynamisme de l'activité sur la seconde moitié de l'exercice.

Obiz se déclare ainsi confiant vis-à-vis de ses objectifs financiers 2023 (sur une base pro forma), à savoir : un chiffre d'affaires à minima de 70 ME, une marge brute de 10 ME et un EBITDA de 3 ME.