Obiz : ambitions confirmées

(Boursier.com) — En séance, l'action Obiz se reprend de 0,99% à 6,1 euros.

Le spécialiste du marketing relationnel publie un chiffre d'affaires semestriel de 19,08 millions d'euros, dont +79% sur l'activité Programmes relationnels et affinitaires. Au global, Obiz est en croissance dynamique de +18% sur le semestre. A périmètre constant, la croissance organique semestrielle d'Obiz est de +11%.

A fin juin 2023, la marge brute s'est établie à 3,5 ME, soit une progression de +66% par rapport au 1er semestre de l'an dernier (2,6 ME), Cette croissance dynamique de la marge brute s'appuie sur un modèle de forte récurrence et de marges structurellement élevées, et du plein effet de la consolidation d'Adelya sur le semestre.

Au 30 juin 2023, l'Ebitda a fortement crû de +75% par rapport à la même période de l'an dernier, passant de 0,4 ME à 0,7 ME, tenant compte du plein effet de la consolidation d'Adelya.

Consécutivement aux levées de fonds réalisées en juin 2023 (8 ME par augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et 6,5 ME de nouveaux emprunts bancaires) dans le cadre de l'acquisition de la société SLD finalisée le 29 juin 2023, le bilan d'Obiz s'est renforcé à l'issue du semestre.

Les capitaux propres ont ainsi été portés à 14,8 ME, (7 ME à fin décembre 2022).

A mi-exercice, l'endettement financier d'Obiz s'élevait à 15,2 ME. Obiz a enregistré une progression de +3,3 ME de sa trésorerie.

Post acquisition de SLD, Obiz disposait d'une trésorerie disponible solide de 5,9 ME à l'issue du semestre (2,8 ME à fin 2022). Les dettes financières s'élevaient à 15,2 ME.

Objectifs financiers 2023 confirmés

Obiz confirme pleinement ses objectifs financiers (en données consolidées) au titre de l'exercice 2023, à savoir :

- un chiffre d'affaires supérieur à 75 ME, vs. 40 ME en 2022, soit à minima +88% de croissance ;

- une marge brute supérieure à 8 ME, vs. 5,5 ME en 2022, soit à minima +45% de croissance ;

- un Ebitda supérieur à 2 ME, vs. 1 ME en 2022, soit à minima un doublement.

En outre, les objectifs financiers 2023 en base pro forma, communiqués lors de l'annonce du projet de rapprochement en mars 2023, sont également confirmés :

- un chiffre d'affaires pro forma supérieur à 100 ME,

- une marge brute pro forma supérieure à 10 ME et,

- un Ebitda pro forma supérieur à 3 ME.