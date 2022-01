Obiz : acquisition en vue d'Adelya

(Boursier.com) — Obiz annonce la signature d'une lettre d'intention en vue de l'acquisition de la société Adelya, éditeur de solutions de fidélisation et d'animation clientèle.

Sur l'exercice 2020, Adelya a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 ME, en croissance de 15% par rapport à 2019, ainsi qu'une marge brute en croissance de 17%, représentant un taux de marge brute de 88,3%. L'excédent brut d'exploitation était en progression de 62% en 2020, représentant un taux de marge d'EBE de 12,7%.

Adelya compte aujourd'hui 31 collaborateurs, dont la moitié dédiée à la conception et au développement des solutions et l'autre moitié pour la vente et la mise en place des projets.