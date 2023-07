Obiz accompagne Adecco Group dans le lancement de son programme de fidélité "Le Club Adecco"

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech(C) sur le marché d'Euronext Growth à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un programme relationnel et affinitaire majeur avec Adecco Group, leader mondial des solutions en ressources humaines.

Présent dans 60 pays et territoires à travers le monde, Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines. Premier réseau de solutions d'emploi en France, Adecco Group et ses 9.000 collaborateurs transforment le monde du travail dans un environnement en constante évolution, avec 1.400 bureaux et agences, et plus de 47.000 entreprises clientes.

Le Groupe s'appuie sur la force de son réseau pour mettre en relation les talents avec les organisations, leur proposer des services en ressources humaines et une technologie de pointe leur permettant de faire évoluer les compétences et l'employabilité de leurs collaborateurs. En 2022, Adecco Group a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 MdsE.

Afin de renforcer le pouvoir d'achat et récompenser ses intérimaires les plus engagés, Adecco lance en partenariat avec Obiz "Le Club Adecco", un programme de fidélité donnant un accès privilégié à une plateforme exclusive d'offres exceptionnelles et de réductions, jusqu'à 30% sur certains produits, chez de grandes enseignes figurant dans le vaste catalogue d'Obiz, concernant les domaines essentiels du quotidien (alimentation, mobilité, maison, mode et bien-être, etc.).