Obiz : 2,78% cédés par Brice Chambard à 6,30 Euros, Maison Bocuse au capital

(Boursier.com) — Brice Chambard, fondateur & Président du Conseil d'administration et actionnaire majoritaire de Obiz annonce ce jour avoir cédé 117,994 actions, représentant environ 2,78% du capital de la société, auprès d'investisseurs institutionnels et de Maison Bocuse.

Cette opération a été réalisée au prix de 6,30 Euros par action, soit une décote limitée de 2,2% par rapport au cours de clôture de l'action Obiz à l'issue de la séance de Bourse du 13 décembre, soit 6,44 Euros.

Cette opération patrimoniale permet d'élargir le flottant d'Obiz porté à 37,79%, et va contribuer à accroître la liquidité du titre sur le marché Euronext Growth à Paris.

A l'issue de cette opération, Brice Chambard conserve directement et indirectement (via sa holding patrimoniale Obi-one) la majorité du capital d'Obiz, avec 62,21% du capital et 71,32% des droits de vote.