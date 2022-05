Ober : une croissance trimestrielle de 30% soutenue par la hausse des prix de vente

(Boursier.com) — Le Groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, réalise un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros au 1er trimestre 2022 (7,5 ME au 1er trimestre 2021), soit une croissance de 30,2%. Cette forte performance de l'activité du Groupe souligne le rattrapage progressif du niveau prépandémie. L'augmentation des volumes et les hausses des prix de vente mises en oeuvre pour compenser l'inflation des coûts d'achats ont contribué à la progression du chiffre d'affaires sur le trimestre.

Perspectives

Le contexte macroéconomique et la situation géopolitique créent une situation incertaine et rendent difficile l'appréciation de l'évolution de la demande en 2022. Dans ce contexte, le Groupe Ober opère avec une grande rigueur dans sa gestion et porte une attention particulière au différentiel prix- coûts avec une grande discipline sur les prix.

Parallèlement, le Groupe Ober continue de mener sa stratégie de long terme axée sur la valorisation de ses marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

Dividende

Témoignant sa confiance dans les perspectives du Groupe Ober, le Conseil d'administration, réuni le 5 mai, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale du 29 juin le versement d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2021.

Ce dividende équivaut à un 'payout' de 52% du résultat net social de la SA Ober en 2021. Le rendement sur dividende, sur la base du cours au 31 décembre 2021, ressort ainsi à 7,8%.