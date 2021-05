Ober : repli du CA trimestriel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Ober réalise un chiffre d'affaires de 7,5 ME au premier trimestre 2021, contre 7,7 ME au premier trimestre 2020. Le groupe "privilégie en 2021 la rigueur dans la gestion afin de préserver ses capacités de financement". Il poursuit parallèlement sa stratégie de valorisation de son portefeuille de marques "à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité". Le groupe estime disposer d'atouts solides pour accompagner la reprise attendue de ses marchés dans le courant de l'exercice et retrouver ainsi une dynamique de croissance pour l'ensemble de ses activités.