Ober : Rentabilité impactée par une conjoncture économique dégradée

(Boursier.com) — Le groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce ses résultats du premier semestre 2023.

Les résultats semestriels du groupe sont affectés par une conjoncture macro-économique difficile, marquée en particulier par un niveau élevé de l'inflation et une faible croissance des marchés finaux en France et à l'international.

Dans ce contexte, le groupe enregistre un repli de ses performances :

En Lorraine, avec des ventes en retrait de -3%, la rentabilité a été sensiblement impactée par la diminution de la productivité et la dégradation des rendements matières. Dans ce contexte, le taux de marge opérationnelle ressort à (1)% du chiffre d'affaires, comparé à 5% au premier semestre 2022.

En Anjou, Concrete LCDA montre une bonne résilience avec une croissance de ses ventes de + 13% et une consolidation de sa rentabilité opérationnelle à un niveau solide de 7% du chiffre d'affaires, comparé à 9,2% au premier semestre 2022.

En Tunisie, Stramiflex a enregistré un net retrait de son chiffre d'affaires (- 24%) qui s'accompagne d'une contraction de son résultat d'exploitation avec un taux de marge opérationnelle à 1% du chiffre d'affaires, comparé à 10,5% au premier semestre 2022.

Enfin, Shelter, créateur lunetier français de référence, contribue positivement au résultat du semestre avec un taux de marge opérationnelle supérieur à 20% de son chiffre d'affaires semestriel.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2023 s'élève à 18,9 ME, en retrait de -5% (-1,1 ME) par rapport à une base de comparaison élevée au premier semestre 2022 qui était en croissance de +22%.

L'EBITDA (résultat d'exploitation + dotations aux provisions et amortissements) diminue de -1,3 ME pour s'établir à 0,7 ME, soit un taux de marge d'EBITDA de 3,6% en retrait de -6,1 points par rapport au premier semestre 2022. Cette évolution s'explique principalement par i) la baisse des volumes avec des incidences défavorables sur la productivité, en particulier en Lorraine et ii) la hausse des charges d'exploitation (+4%) dans un contexte de hausse des prix des matières premières, de l'énergie et du transport.

Après des dotations aux provisions et amortissements quasi stables à -0,4 ME, le résultat d'exploitation s'établit à 0,3 ME, en diminution de -1,2 ME par rapport à l'an dernier.

Le résultat net consolidé ressort à l'équilibre, en diminution de - 1,1 ME par rapport au premier semestre 2022. Il tient compte de frais financiers en légère augmentation à 0,45 ME (contre 0,41 ME au 30 juin 2022).

Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe du premier semestre 2023 est de 0,09 ME, contre 0,95 ME l'année précédente.

Structure financière

Les capitaux propres totaux du groupe au 30 juin 2023 s'élèvent à 19,1 ME, en diminution de - 0,5 ME par rapport au 31 décembre 2022.

La trésorerie au 30 juin 2023 s'établit à 2,7 ME et diminue de - 1,3 ME par rapport au 31 décembre 2022, tenant compte de l'amélioration des flux nets générés par l'activité (+1 ME), des opérations d'investissement (-0,4 ME), du dividende ordinaire versé en juillet 2023 (-0,4 ME) et des remboursements d'emprunts, nets des nouveaux financements souscrits au cours du semestre (-1,5 ME).

L'endettement financier net du groupe s'élève à 10,4 ME, en hausse de + 0,5 ME par rapport au 31 décembre 2022. En conséquence, le ratio d'endettement financier net sur fonds propres est de 54,2% au 30 juin 2023, comparé à 50,1% au 31 décembre 2022.

Perspectives

À court terme, face à un contexte de marché incertain, le groupe OBER opère avec prudence et discipline en ajustant ses prix en fonction de l'inflation et en optimisant ses coûts et sa productivité. À plus long terme, le groupe OBER poursuit sa stratégie de développement à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

Le groupe OBER rappelle que la société Ober Finances, les principaux dirigeants du groupe, les Investisseurs Naxicap, Ober Participations, et les Associés Historiques ont conclu le 11 juillet 2023 un protocole d'investissement engageant prévoyant (i) la signature d'un pacte d'associés constitutif d'une action de concert conduisant au dépôt d'une offre publique d'acquisition simplifiée (OPAS), et (ii) l'acquisition par Ober Finances des actions détenues par les Investisseurs Naxicap au capital d'Ober SA par voie d'apport en nature et/ou de cession sur la base d'une valorisation de 11,72 euros par action.

Dans ce contexte, Ober Finances déposera à titre obligatoire, dans les prochaines semaines, un projet d'OPAS visant le solde des actions Ober SA, au prix unitaire identique de 11,72 euros par action ordinaire, représentant une prime de 69,9% par rapport au cours de bourse précédant l'annonce du projet. Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi à l'issue de l'OPAS, Ober Finances a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres d'Ober SA dans les conditions requises par la réglementation applicable.

Le groupe Ober tiendra le marché informé de toute évolution notable de l'Opération envisagée.