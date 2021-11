Ober : ralentissement au troisième trimestre

(Boursier.com) — Groupe Ober a annoncé pour les neuf premiers mois de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 23,7 ME, en croissance de 13,3% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2020.

Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur a enregistré un ralentissement au troisième trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 7,3 ME, en retrait de 10%, conséquence du ralentissement conjoncturel de plusieurs marchés en France et à l'export et de l'impact d'éléments exogènes hors de contrôle de la société.

Malgré une base de comparaison plus élevée sur la fin de l'année, Groupe Ober confirme pour l'ensemble de l'exercice 2021 son objectif de croissance du chiffre d'affaires.