Ober : prudent dans sa gestion

(Boursier.com) — Le Groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 19,97 millions d'euros, en croissance de +21,3% par rapport au 1er semestre 2021 (16,47 ME).

Le 2e trimestre confirme la poursuite de la dynamique du 1er trimestre avec des ventes en croissance de +13,7% à 10,22 ME par rapport à une base de comparaison moins favorable (8,98 ME). Le Groupe rappelle que les ventes du 2e trimestre 2021 avait déjà progressé de +74%.

Cette forte progression des ventes depuis le début de l'exercice est la conjonction de deux effets principaux : la hausse soutenue des volumes dans toutes les activités et sur tous les marchés finaux (hôtellerie, restauration ou commerce) ; et les hausses de prix rendues nécessaires par l'inflation des coûts d'achat.

Perspectives

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le 2e semestre 2022 en raison de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur l'économie mondiale avec des tensions sur les prix et sur les approvisionnements, le Groupe Ober reste prudent à court terme, et opère avec une grande rigueur dans sa gestion.

Malgré les incertitudes, le Groupe est confiant dans ses perspectives et continue de mener sa stratégie de long terme axée sur la valorisation de ses marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.