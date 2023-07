Ober : projet d'OPAS à 11,72 euros en septembre

(Boursier.com) — Ober Finances, société contrôlant Ober SA, ses principaux dirigeants (Ober Finances), les Investisseurs Naxicap, Ober Participations, Etienne de la Thébeaudière, (Associés Historiques) ont conclu, ce 11 juillet, un protocole d'investissement engageant prévoyant la signature d'un pacte d'associés constitutif d'une action de concert conduisant au dépôt d'une offre publique d'acquisition simplifiée (OPAS , et l'acquisition par Ober Finances des actions détenues par les Investisseurs Naxicap au capital d'Ober SA, soit 30,54% du capital et 32,41% des droits de vote d'Ober SA.

L'opération se ferait par voie d'apport en nature et/ou de cession, sur la base d'une valorisation de 11,72 euros par action. Cette OPAS sera financée par les Investisseurs Naxicap par l'intermédiaire d'une avance en compte courant qui fera l'objet d'une conversion en capital à l'issue de l'OPAS.

En application du Protocole, les Associés Historiques et les Investisseurs Naxicap ont conclu un pacte d'actionnaires prévoyant notamment les règles régissant leurs relations en ce qui concerne la liquidité des titres Ober Finances ainsi que sa gouvernance et celle des sociétés du groupe Ober. A ce titre, Ober Finances sera contrôlée de manière conjointe entre les Associés Historiques et les Investisseurs Naxicap à compter de la mise à disposition des fonds par les Investisseurs Naxicap en vue du financement de l'acquisition des titres Ober SA par Ober Finances. Une déclaration de franchissement de seuil sera réalisée dans les tous prochains jours.

Du fait de la signature du Pacte et de la mise en concert corrélative, Ober Finances déposera à titre obligatoire (postérieurement à la publication des comptes semestriels d'Ober SA au 30 juin 2023 prévue au plus tard début septembre 2023) un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée (OPAS) visant le solde des actions Ober SA, au prix unitaire identique de 11,72 euros par action ordinaire. Ce dépôt interviendra dans le courant du mois de septembre 2023.

Le prix de 11,72 euros par action valorise 100% du capital d'Ober SA à environ 16,9 ME, et extériorise des primes de 73,28% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse.

Il est précisé, préalablement au dépôt de l'OPAS, que les actionnaires agissant de concert détiennent, directement et indirectement, 79,21% du capital et 88,18% des droits de vote d'Ober SA.