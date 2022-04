Ober : pratiquement à l'équilibre en 2021

(Boursier.com) — Le Groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, enregistre, en 2021, un chiffre d'affaires consolidé de 31,9 millions d'euros en croissance de 11% (+3,3 ME) par rapport à une base de comparaison favorable. Le chiffre d'affaires 2020 était en effet en décroissance de -24%. Près de 60% du chiffre d'affaires est réalisé hors de France en 2021.

L'Ebitda du groupe progresse de +2,3 ME par rapport à 2020 pour ressortir positif à hauteur de 1,1 ME en 2021 (-1,2 ME en 2020). Cette amélioration s'appuie principalement sur la reprise des volumes vendus et la maîtrise globale des charges d'exploitation.

Le résultat d'exploitation s'établit à -0,2 ME (-2,1 ME un an plus tôt).

Le résultat net consolidé du Groupe ressort à -0,6 ME. Ober rappelle que le résultat net consolidé 2020 était de -5,5 ME, en tenant compte d'un résultat exceptionnel important constitué principalement de la plus-value de cession d'un actif immobilier non stratégique.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe est de -0,2 ME.

Structure financière

Au 31 décembre 2021, le groupe Ober dispose d'une structure financière solide avec des capitaux propres consolidés de 20,3 ME (20,8 ME au 31 décembre 2020). La trésorerie au 31 décembre 2021 s'établit à 5,2 ME, en diminution de -6 ME par rapport au 31 décembre 2020. Son évolution intègre principalement une variation défavorable du besoin en fonds de roulement de 4,1 ME liée notamment à la sécurisation des achats dans un contexte de tension sur certaines matières, ainsi qu'un flux net de trésorerie de 1,5 ME correspondant aux remboursements d'emprunts nets des nouveaux emprunts souscrits sur l'exercice.

L'endettement financier net s'élève à 6,1 ME au 31 décembre 2021 et représente 30,2% des fonds propres (7,9% au 31 décembre 2020 et 69,4% au 31 décembre 2019).

Perspectives

Le Groupe Ober devrait continuer à bénéficier en 2022 de la dynamique de ses principaux marchés, hors nouvel impact majeur de la crise sanitaire et du contexte géopolitique.

Dans un environnement inflationniste avec des pressions sur les coûts de matières premières et de l'énergie, Ober porte une attention permanente au différentiel prix-coûts avec une grande discipline sur les prix.

Sur un marché de l'agencement intérieur fondamentalement porteur à long terme, le Groupe Ober mène une stratégie axée sur la valorisation de ses marques, une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.