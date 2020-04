Ober : nette amélioration de la rentabilité

(Boursier.com) — Ober dévoile des résultats consolidés en nette progression par rapport à 2018. L’EBITDA progresse de 10% à 3,6 ME, soit un taux de marge de 9,6% du chiffre d’affaires en hausse de 1,4 point par rapport à 2018.

Cette évolution s’appuie sur l’amélioration du taux de marge brute et sur la bonne gestion des charges d’exploitation. Après des dotations aux provisions et amortissements stables, le résultat d’exploitation progresse de 22 % pour s’élever à 2,5 ME, soit un taux de marge opérationnelle de 6,6 % contre 5,1 % un an plus tôt.

Après prise en compte de frais financiers en légère réduction (-1 ME) et d’une charge fiscale en diminution (-0,1 ME), le résultat net consolidé augmente de 77 % pour s’établir à 1,4 ME (1,2 ME part du Groupe).

"Il est impossible à ce stade d’estimer l’impact de la crise actuelle sur les ventes du Groupe", explique Ober. A court terme, le groupe anticipe une baisse de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité au premier semestre 2020 en raison du report de plusieurs chantiers. Les plans de continuité en place et la gestion rigoureuse de la trésorerie lui permettront de traverser la crise en préservant la santé de ses collaborateurs, la solidité de sa structure financière et le potentiel de ses activités économiques.

Le Conseil d’administration proposera à l’occasion de l'Assemblée Générale du 25 juin de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2019 afin de préserver les capacités de financement du Groupe. Le Conseil d’administration se réserve la possibilité de convoquer au second semestre 2020 une Assemblée générale extraordinaire qui pourrait décider du versement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2020.