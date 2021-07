Ober : le deuxième trimestre montre une nette reprise des ventes

(Boursier.com) — Après un premier trimestre stable, le deuxième trimestre montre une nette reprise des ventes par rapport à un deuxième trimestre 2020 qui avait été lourdement impacté par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre du groupe Ober ressort ainsi à 9 ME, soit supérieur de 74% au chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020.

Sur l'ensemble du semestre, toutes les activités du Groupe enregistrent ainsi une progression solide de leurs ventes.

Le chiffre d'affaires semestriel de l'ensemble Ober s'établit à 11,4 ME, en hausse de 28% par rapport au premier semestre 2020. Les ventes sont en progression tant en France (+30%) qu'à l'export (+26%), où l'assouplissement progressif des restrictions sanitaires internationales permet un redémarrage de l'activité commerciale depuis le deuxième trimestre. Selon les marques, les ventes de Concrete LCDA maintiennent leur solide dynamique de croissance depuis le début de l'exercice, tandis que les autres marques, notamment Oberflex, se redressent avec la reprise des marchés internationaux.

Stramiflex, en Tunisie, réalise un chiffre d'affaires semestriel de 5,1 ME, en croissance de 28% par rapport au premier semestre 2020, malgré une conjoncture économique tunisienne incertaine. Hors effet de change défavorable de 0,15 ME, le chiffre d'affaires est en progression de 31% par rapport au premier semestre 2020.

Perspectives

Le Groupe OBER a la capacité d'accompagner favorablement la reprise de ses marchés au second semestre 2021, tout en maintenant une politique de gestion rigoureuse afin de préserver ses capacités de financement. Le Groupe est ainsi confiant dans ses perspectives de développement à long terme en capitalisant sur sa stratégie de valorisation de son portefeuille de marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

Agenda

Résultats du premier semestre 2021, le mardi 5 octobre 2021 après bourse.