Ober : le chiffre d'affaires trimestriel affecté par la pandémie

(Boursier.com) — Ober réalise un chiffre d'affaires de 7,7 ME au premier trimestre 2020, contre 9,5 ME au premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires de l'ensemble Ober s'établit à 5,2 ME, en baisse de 17 % par rapport au premier trimestre 2019. L'activité est marquée par une forte contraction des volumes sous l'effet des perturbations liées à la pandémie de Covid-19 avec des situations contrastées selon les pays. Cette évolution a été amplifiée au mois de mars par la suspension d'un nombre important de chantier et l'instauration des mesures de confinement dans la plupart des zones géographiques.

Le chiffre d'affaires de Stramiflex, en Tunisie, s'établit à 2,6 ME, en baisse de 22 % par rapport au premier trimestre 2019. Hors effet de change favorable de 0,1 ME, le chiffre d'affaires est en retrait de 26 % par rapport au premier trimestre 2019. Cette évolution s'explique par une conjoncture baissière exacerbée en fin de période par les effets de la crise sanitaire.

Ober demeure prudent et anticipe un deuxième trimestre difficile avant un potentiel redressement au second semestre. Par précaution, le Groupe a eu recours à tous les dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics en France et en Tunisie afin de sauvegarder ses liquidités et réduire ses coûts.