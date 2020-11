Ober : l'activité se redresse, le titre aussi

Ober : l'activité se redresse, le titre aussi









Crédit photo © Ober

(Boursier.com) — Dans des volumes très limités, Ober grimpe de 5,3% à 6 euros après avoir vu son activité rebondir au troisième trimestre. Sur la période, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 8,1 ME, en baisse de 8,5%. La demande demeure affectée par les incertitudes liées à la pandémie et aux mesures de restrictions avec plusieurs marchés finaux particulièrement impactés, comme l'hôtellerie, les bureaux ou le commerce, a souligné le management.

Ober se déclare prudent dans ses prévisions pour le quatrième trimestre mais précise qu'à ce jour, tous ses sites continuent de produire et de livrer avec toutes les dispositions nécessaires pour garantir au mieux la sécurité et la protection sanitaire des collaborateurs, clients et partenaires. Avec des fondamentaux solides, Ober se veut confiant dans sa capacité à traverser la crise actuelle.

'Neutre' sur le titre, Midcap Partners réduit son objectif de 10 à 8 euros après avoir abaissé son scénario à court terme afin d'intégrer une fin d'année encore compliquée.