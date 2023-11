Ober : l'activité marque le pas sur 9 mois

(Boursier.com) — L 'ensemble Ober a enregistré au 3e trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, en baisse de -25% par rapport à un 3e trimestre 2022 en croissance de +17%. Dans une conjoncture de plus en plus incertaine, l'activité du trimestre a souffert du ralentissement des ventes en France (-8%) et à l'international (-38%).

Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'ensemble Ober ressort à 19 ME (73,5% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2023) et est en baisse de -6,6% par rapport à l'année précédente. Les performances par marque montrent principalement une volatilité de l'activité en Lorraine sur l'ensemble de la période, un ralentissement de la croissance de Concrete LCDA en Anjou depuis le troisième trimestre et la poursuite de la forte croissance de Shelter.

Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Stramiflex ressort à 6,9 ME (26,5% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2023) et est en retrait de -23,5 % par rapport à l'année précédente (-21,0% à taux de change constant). Les variations de change ont eu un impact négatif de 0,2 ME sur le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2023.

Perspectives

A court terme, face à un contexte de marché incertain, le groupe Ober opère avec prudence et discipline en ajustant ses prix en fonction de l'inflation et en optimisant ses coûts et sa productivité.

A plus long terme, le groupe Ober poursuit sa stratégie de développement à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

L'OPAS, une opportunité satisfaisante pour les actionnaires

Il est rappelé que le Conseil d'Administration d'Ober SA a émis le 7 novembre un avis favorable et unanime concernant le projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée initiée par Ober Finances, sur la base du rapport de l'expert indépendant mandaté par la Société et la recommandation formulée par le Comité ad hoc. Le Conseil a estimé que cette offre est conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses collaborateurs et recommandé aux actionnaires de la Société d'apporter leurs actions à l'offre. Le Conseil note que le prix de l'offre de 11,72 euros permet aux actionnaires d'obtenir une prime significative au regard du parcours boursier récent du titre Ober avec une prime de +69,9% par rapport au cours de clôture avant annonce de l'offre et une prime de 55,8% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes observés sur 60 jours de cotation avant annonce de l'offre.

Le Conseil souligne que l'offre constitue une opportunité de cession satisfaisante pour les actionnaires souhaitant bénéficier d'une liquidité immédiate et intégrale, les actionnaires devant intégrer le risque de voir la liquidité du marché de l'action Ober diminuer fortement après l'offre si le seuil du retrait obligatoire n'est pas atteint.