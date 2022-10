Ober : forte hausse des résultats semestriels

(Boursier.com) — Ober a dégagé sur la première moitié de l'année 2022 un résultat d'exploitation de 1,5 ME, en forte hausse par rapport à seulement 0,48 ME au premier semestre 2021. Le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur explique cette amélioration par des effets volume et prix positifs avec des incidences favorables sur la productivité et une bonne maîtrise des charges d'exploitation (+14%) dans un contexte de forte croissance (+22% à 20 ME).

Le résultat net consolidé est positif de 1,1 ME, soit une hausse de +0,8 ME par rapport au premier semestre 2021. Il tient compte de frais financiers accrus à 0,4 ME (contre 0,2 ME au 30 juin 2021). Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2022 ressort à 0,95 ME contre 0,35 ME l'année précédente.

La trésorerie au 30 juin 2022 s'établit à 4,5 ME et diminue de 0,7 ME par rapport au 31 décembre 2021, principalement en raison de la comptabilisation du dividende ordinaire versé en juillet 2022.

Ober garde son objectif de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de sa rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie en Europe, le Groupe s'adapte en accélérant ses projets d'investissements en matière d'efficience énergétique afin de soutenir sa compétitivité. Ces investissements devraient permettre à court terme de diminuer sensiblement la consommation de gaz et d'électricité.