Ober : confirmation des objectifs de rentabilité pour 2022

(Boursier.com) — Dans le prolongement de la tendance favorable enregistrée au 1er semestre 2022, le Groupe Ober a poursuivi au 3e trimestre sa dynamique de croissance. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre s'élève ainsi à 9,1 millions d'euros. Il progresse de +24,9% par rapport à une base de comparaison favorable en 2021.

Pour les 9 premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 29,1 ME et affiche une croissance solide de +22,5%.

Perspectives

Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par une inflation élevée qui fait peser des incertitudes importantes sur le niveau de la demande, le Groupe Ober confirme pour l'ensemble de l'exercice 2022 ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité.

Confiant dans ses perspectives, le Groupe Ober poursuit sa stratégie de long terme axée sur la valorisation de ses marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.