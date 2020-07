Ober : chute de moitié de l'activité trimestrielle

Ober : chute de moitié de l'activité trimestrielle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un premier trimestre déjà ralenti chez Ober, le deuxième trimestre a été plus lourdement impacté par les conséquences de la pandémie de Covid-19 avec la suspension d'un nombre important de chantier, le décalage de plusieurs projets et un attentisme croissant de la part des donneurs d'ordres.

D'avril à juin 2020, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre atteint ainsi un point bas à 5,2 ME, soit un niveau inférieur de 50% au chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019.

Ce repli dans un contexte hors normes a été plus particulièrement marqué en avril et mai. Depuis le mois de juin, la levée progressive des mesures de restriction s'est traduite par un recul plus limité de l'activité, entretenue par la reprise progressive des chantiers et le redémarrage de la demande.