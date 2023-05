Ober : chiffre d'affaires trimestriel en retrait

(Boursier.com) — Le groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a annoncé un chiffre d'affaires de 9 ME pour le premier trimestre 2023, en baisse de 8,7% par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de l'ensemble Ober s'établit à 6,5 ME, en retrait de 4% au regard d'une base de comparaison défavorable : le premier trimestre 2022 était en croissance de 33%, alimentée par la reprise économique post-Covid. Les ventes à l'international sont stables et se maintiennent à un niveau solide, tandis que les ventes en France sont en retrait (-8%) du fait du ralentissement de la demande.

Le chiffre d'affaires de Stramiflex, en Tunisie, s'établit à 2,6 ME, en retrait de 18,6% par rapport au premier trimestre 2022, dans un contexte de crise économique marqué par des pénuries et une forte inflation.

À court terme, face à un contexte de marché incertain, Ober indique opérer avec prudence et discipline en augmentant ses prix et en optimisant ses coûts et sa productivité.