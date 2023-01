Ober : chiffre d'affaires 2022 en croissance de 16,5%

(Boursier.com) — Le groupe Ober a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 37,8 ME pour l'exercice 2022, en croissance de 16,5% par rapport à 2021. L'activité a progressé, tant en volume qu'en prix, dans l'ensemble des marques du groupe.

Le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur estime enregistrer une amélioration de son résultat d'exploitation 2022 mais aborde l'exercice 2023 avec prudence en augmentant ses prix en ligne avec l'inflation et en investissant dans son efficience énergétique pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie. Ces investissements, qui seront opérationnels dans le courant du premier semestre 2023, permettront de diminuer sensiblement la consommation de gaz et d'électricité.