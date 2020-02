Ober : CA 2019 en retrait

(Boursier.com) — Ober, spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires annuel de 37,5 ME en repli de 4% hors effet de change par rapport à un exercice 2018 qui avait été particulièrement dynamique à l'international. Les performances du groupe par zone géographique sont contrastées en 2019. Sur ses deux principaux marchés, les ventes en France confirment leur redressement, tandis qu'au Maghreb, l'activité est affectée par une conjoncture économique incertaine et par un effet de change important. En Amérique du Nord et sur certains marchés européens, les ventes sont en retrait compte tenu d'un exercice 2018 particulièrement élevé qui comprenait d'importantes livraisons pour des projets d'envergure. A contrario, le groupe enregistre des progrès notables au Moyen-Orient et sur différents marchés en Asie et en Europe.

Ober poursuit sa stratégie de création de valeur autour d'un portefeuille de marques "incontournables et complémentaires" sur le marché de l'agencement d'intérieur, conclut le groupe.