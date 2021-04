Ober bondit après les résultats annuels

Ober bondit après les résultats annuels









Crédit photo © Ober

(Boursier.com) — Ober gagne 7% à 7,65 euros à la mi-journée, porté par sa dernière publication annuelle. Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur est parvenu à dégager un résultat positif malgré un chiffre d'affaires en recul de 24% à 28,6 ME. Un résultat qui intègre toutefois un résultat exceptionnel principalement constitué de la plus-value de cession d'un actif immobilier non stratégique. L'EBITDA a reculé de 4,8 ME pour s'établir à -1,2 ME. Il est affecté par la contraction des volumes vendus et la baisse de la productivité subséquente.

Grâce à cette cession d'actif, l'endettement financier net recule sur un an de 10,1 ME à 1,6 ME. En conséquence, le ratio d'endettement financier net sur fonds propres consolidés s'améliore fortement et revient à 7,9 % au 31 décembre 2020.

Dans une conjoncture économique découlant de la pandémie toujours incertaine, Ober privilégie la rigueur dans la gestion afin de préserver ses capacités de financement. Le groupe poursuit parallèlement sa stratégie de valorisation de son portefeuille de marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité. Ober estime disposer "d'atouts solides pour accompagner la reprise attendue de ses marchés dans le courant de l'exercice 2021 et retrouver ainsi une dynamique de croissance pour l'ensemble de ses activités".

Les perspectives pour les prochains trimestres demeurent encore incertaines mais tout a été mis en oeuvre pour adapter au mieux les coûts tout en préservant les capacités de rebond au sortir de la crise, qui pourrait intervenir courant 2021, explique Midcap Partners. Le broker est 'neutre' sur le titre avec un objectif rehaussé de 8 à 10 euros.