O2i : lourdement impacté par la crise sanitaire au 2e trimestre

(Boursier.com) — Au cours du 2e trimestre 2020, l'activité de formation de O2i a été la plus impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19, en raison de l'obligation de fermeture de l'ensemble de ses 35 centres en France et en Espagne du 16 mars à début juin. Dans ce contexte exceptionnel, la société a réussi à mettre en oeuvre très rapidement des solutions permettant de suivre à distance ses cursus IT, Digital et Management réalisés habituellement en présentiel. Le groupe a ainsi pu maintenir en partie ses activités, mais dans des proportions très inférieures à son activité normale.

Le chiffre d'affaires du 2e trimestre 2020 atteint 9,64 millions d'euros. Il baisse de -33,2%.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 20,79 ME, en repli de -26,5%.

Perspectives

Le groupe anticipe, au cours du 3e trimestre, une tendance d'activité pour la formation qui devrait rester comparable à celle enregistrée au 1er semestre 2020, avec un possible rebond à partir de la mi-septembre en fonction de l'évolution du contexte économique constaté d'ici là.

Les activités d'ingénierie semblent reprendre de façon normale depuis la fin du mois de juin, avec un fort rebond des ventes qui pourraient se concrétiser dès le 3e trimestre.

L'activité Adiict semble également repartir de l'avant, avec la reprise des négociations de plusieurs contrats majeurs.