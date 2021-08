O2I : forte croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2021, le groupe O2i a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires pour atteindre 30,5 millions d'euros, soit une progression organique de +47% par rapport à la même période l'an dernier. Cette performance permet à O2i de dépasser très largement ses plus hauts historiques d'avant la crise sanitaire avec une progression interne de ses ventes de +7,9% par rapport au 1er semestre 2019.

L'activité de formation enregistre sur les 6 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 23 ME en croissance de +53,8% par rapport au S1 2020 et de +3,9% par rapport au S1 2019. Ce très bon niveau d'activité reflète une nouvelle fois le succès de ses 2.400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel, modalité qui a représenté sur cette période plus de 60% de ses facturations. L'activité d'ingénierie confirme son succès avec une hausse organique de ses ventes au 1er semestre 2021 de +32,6% par rapport au S1 2020 et de +23% par rapport au S1 2019. Au cours du 2ème trimestre 2021 et après une longue période d'attentisme, Adiict, la suite logiciel collaborative full-web de création graphique et de gestion des données marketing (PIM, DAM, Chemin de Fer, Web-to-Print, Gestion de Projets), a pu concrétiser la signature de plusieurs références majeures qui seront déployées au cours des prochains trimestres dont Blancheporte, ELLE Internationale (Groupe Lagardère) et Conectis (Groupe Rexel). Le chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2021 atteint 0,5 ME, stable par rapport à l'an dernier et en croissance de 12,2% par rapport au 1er semestre 2019.

Perspectives

La bonne tendance d'activité, enregistrée depuis le début de l'année, devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres avec une accélération attendue au 2è semestre 2021.