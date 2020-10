O2i : des comptes semestriels impactés par la crise sanitaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2020, les activités du groupe O2i ont toutes été impactées par la crise sanitaire. L'activité de formation a été la plus touchée en raison de l'obligation, qui lui a été imposée, de fermer la totalité de ses 35 centres pendant près de 3 mois, de mars à juin 2020. Dans ce contexte exceptionnel, M2i a réussi malgré tout à maintenir une partie de ses formations prévues initialement en présentiel, en les basculant en mode distanciel.

Son chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2020 enregistre au final une baisse de -32% par rapport au 1er semestre 2019 à 15 million d'euros, contre une croissance proche de 10% un an plus tôt.

L'Ingénierie a souffert, à partir de la mi-mars 2020, de l'arrêt presque total de toute activité commerciale ainsi que des difficultés d'approvisionnement de matériels empêchant la délivrance de ses prestations. Son chiffre d'affaires sur le 1er semestre s'inscrit ainsi en baisse de -7,3% par rapport à la même période de 2019 à 5,3 ME avec un 2è trimestre fortement impacté avec un recul des ventes de -20%. La suite logicielle Adiict a aussi connu les mêmes difficultés avec le gel de toute activité commerciale et une absence de toute nouvelle commande de mars à juin 2020. Bénéficiant d'une part importante de revenus récurrents et d'un bon 1er trimestre, Adiict enregistre, sur le 1er semestre, un chiffre d'affaires de 0,54 ME (0,48 ME au 1er semestre 2019).

Dans un contexte de fermeture forcée de ses activités de formation, qui représentent habituellement plus des 2/3 de ses ventes, et du gel de toute activité commerciale de ses autres activités Logiciel et Ingénierie, le groupe O2i a réussi à maintenir un niveau de ventes suffisant pour lui permettre de limiter, dans ce contexte tout à fait exceptionnel, sa perte opérationnelle à -2 ME sur le 1er semestre 2020 (+0,8 ME un an plus tôt).

Le résultat net avant et après impôts s'établit, sur le 1er semestre, à -2,3 ME (+0,4 ME un an plus tôt).

Perspectives

Depuis la fin du confinement, les tendances d'activité sont restées comparables à celles enregistrées au 1er semestre 2020. Le groupe anticipe un début de rebond qui pourrait se concrétiser à partir du mois d'octobre 2020.

La mise en place des mesures gouvernementales françaises de prise en charge des salariés en chômage partiel, associée à la résistance de ses activités, devrait permettre à l'entreprise de rebondir fortement dès le retour à un climat des affaires plus actif.

Pour cela, le groupe dispose d'une situation financière renforcée avec une trésorerie disponible au 30 juin de 11,8 ME (dont 5 ME de PGE et de prêt BPI). A ce montant s'ajoute un PGE supplémentaire d'1 ME obtenu en juillet. De même, le groupe a obtenu le report du remboursement d'obligations convertibles d'un montant de 0,8 ME, de 2021 et 2022, à 2022 et 2023.