O2i : coup de pouce

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — O2i grimpe de 9% à 0,98 euro ce lundi, alors qu'au cours du 3è trimestre, le groupe a connu un début de reprise avec un très net rebond de son activité d'Ingénierie en hausse de +40,2% à 2,4 millions d'euros, portant à +3,7% sa croissance depuis le début de l'année pour 7,67 ME de chiffre d'affaires.

L'activité de Formation a connu un début de reprise depuis septembre, même si elle reste mesurée et toujours marquée par la crise sanitaire. Pendant cette période de déconfinement, M2i a pu reprendre, en partie, ses formations en présentiel tout en maintenant un niveau élevé de cours en distanciel. Les ventes de la suite logicielle Adiict bénéficient toujours de son modèle de revenus récurrents avec un chiffre d'affaires, sur le 3è trimestre 2020, de 0,25 ME (0,26 ME sur la même période l'an dernier et une croissance de +6,5% depuis le début de l'année).

L'arrivée de la seconde vague du Covid-19 ne semble pas pour l'instant enrayer la reprise de l'activité d'Ingénierie... Concernant l'activité de Formation, le nouveau confinement pourrait ralentir la reprise d'activité constatée par M2i depuis le mois de septembre. Toutefois, M2i estime, à ce stade, que l'impact de ce nouvel épisode sanitaire devrait être bien inférieur sur ses ventes, comparé à celui du premier confinement. Parmi les derniers avis de brokers, GreenSome Finance reste à l''achat' avec un objectif rehaussé de 1,16 à 1,27 euro sur le dossier.