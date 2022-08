Nyxoah scelle un accord avec Acurable

(Boursier.com) — Nyxoah a conclu un accord de distribution avec Acurable SL, une société de dispositifs médicaux financée par des fonds d'investissement qui développe des technologies portables à usage domestique, afin de fournir le test de sommeil à domicile AcuPebble SA100 aux patients souffrant de SAOS en Allemagne.

L'AcuPebble SA100 est un test de sommeil à domicile de nouvelle génération qui utilise des signaux acoustiques pour diagnostiquer le SAOS. Le patient fixe le capteur réutilisable AcuPebble à la base du cou pour enregistrer les sons générés par les fonctions respiratoires et cardiaques. Ces signaux enregistrés sont téléchargés sur une plateforme cloud sécurisée via une application smartphone où des algorithmes brevetés extraient les paramètres du SAOS fournissant un rapport de diagnostic automatisé en quelques minutes. AcuPebble a démontré des niveaux élevés de sensibilité et de spécificité pour l'indice d'apnée-hypopnée et l'indice de désaturation en oxygène par rapport au test polygraphique de référence, et est validé cliniquement par une étude randomisée. Le système est marqué CE et a reçu l'autorisation de la FDA.