Nyxoah Rejoint l'Initiative 'Euronext Tech Leaders', Incluse dans l'Indice Euronext Tech Leaders

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La société est fière d'annoncer qu'elle fait partie de la nouvelle initiative Euronext Tech Leaders, qui est composée de plus de 100 entreprises technologiques innovantes et à forte croissance avec plus de 1 000 milliards d'euros de capitalisation boursière globale.

Les sociétés participant à l'initiative Euronext Tech Leaders seront incluses dans l'indice Euronext Tech Leaders et bénéficieront d'une série de programmes exclusifs, tels que des programmes Euronext dédiés visant à améliorer les conditions de trading pour les investisseurs de retail, une plus grande visibilité internationale grâce à des initiatives de marketing et de communication, et un accès au club C-level proposant des événements de networking exclusifs.

"Nous sommes fiers que notre mission axée sur le patient ait permis à Nyxoah d'être l'une des 100 entreprises technologiques à être reconnues pour leur innovation et leur croissance grâce à leur inclusion dans l'initiative et l'indice Euronext Tech Leaders", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah.