Nyxoah participera à de prochaines conférences d'investisseurs

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à deux conférences d'investisseurs à New York.

Olivier Taelman, CEO de Nyxoah, présentera des mises à jour sur l'entreprise lors de la H.C. Wainwright 25th Annual Global Investment Conference le mardi 12 septembre 2023, à 13h30 EST et lors de la Baird Global Healthcare Conference, le mercredi 13 septembre 2023, à 12h15 EST.

Les webcasts des présentations seront disponibles dans la section Events du site web des relations avec les investisseurs de Nyxoah. La société sera également disponible pour des réunions 1x1 avec les investisseurs institutionnels participant aux événements.

La présentation de Nyxoah aux investisseurs peut être consultée dans la section Shareholder Information de la page Investor Relations de la société.