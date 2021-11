Nyxoah nomme un nouveau CFO

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), a annoncé que Loïc Moreau rejoindra Nyxoah en tant que Chief Financial Officer à partir du 1er janvier 2022 après une longue expérience chez GSK, où il a occupé des rôles de leadership dans le domaine de la finance dans diverses régions du monde. Avant de rejoindre GSK, il a construit sa carrière chez EY et PwC. Loïc est titulaire d'un master exécutif en finance. Il remplacera l'actuel CFO, Fabian Suarez, qui quittera Nyxoah à la fin de l'année pour poursuivre une nouvelle opportunité en tant que CEO d'une startup dans le secteur MedTech.

Olivier Taelman, CEO, a déclaré : "Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de Fabian pour son travail rigoureux, son dévouement et son leadership au cours des sept dernières années. Au cours des années chez Nyxoah, Fabian a dirigé le département financier et a été un membre fiable et de confiance de l'équipe dirigeante. Il a joué un rôle clé dans les introductions en bourse sur Euronext Brussels et Nasdaq cette dernière année et nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle entreprise. Nous préparons une transition harmonieuse."

Fabian Suarez a ajouté : "Après sept ans chez Nyxoah, que j'ai profondément appréciés, il est temps pour la prochaine étape de mon développement de carrière. Je suis fier d'avoir fait partie de Nyxoah et de cette expérience passionnante, et je me réjouis de ses futurs succès."