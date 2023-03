Nyxoah lève 3 M$ dans le cadre d'une émission d'actions 'At-The-Market'

(Boursier.com) — Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

La société a annoncé que la société avait levé un produit brut de 2,8 millions de dollars dans le cadre de son programme de 50 millions de dollars At-The-Market ("ATM") établi le 22 décembre 2022 à un prix d'émission égal au prix du marché sur le Nasdaq Global Market au moment de la vente.

Les actions ont été achetées par Cochlear Limited, actionnaire historique de Nyxoah, et le produit sera utilisé à des fins générales.

Les actions ordinaires décrites ci-dessus ont été vendues conformément à la déclaration d'enregistrement préalable de la Société sur le formulaire F-3 (dossier no. 333-268955), précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 22 décembre 2022, qui est entrée en vigueur le 6 janvier 2023, et d'un supplément de prospectus daté du 6 janvier 2023 et du prospectus d'accompagnement que la Société a déposé auprès de la SEC dans le cadre de l'offre et de la vente des actions ordinaires de la Société conformément à l'accord de vente Controlled Equity OfferingSM, daté du 22 décembre 2022 et conclu avec Cantor Fizgerald & Co, en tant qu'agent de vente.