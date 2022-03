Nyxoah : La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 135,5 millions d'euros

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 852.000 euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, comparé à un chiffre d'affaires de 69.000 euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2020. L'augmentation du chiffre d'affaires est due à la commercialisation par la société du système Genio, principalement en Allemagne. Le chiffre d'affaires pour le deuxième semestre 2021 est de 497.000 euros, soit une augmentation de 40% par rapport au premier semestre, malgré les difficultés causées par la COVID au quatrième trimestre.

Le coût des biens vendus s'est établi à 303.000 euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, ce qui représente un bénéfice brut de 549.000 euros, soit une marge brute de 64,4%. Ces chiffres sont à comparer au coût total des biens vendus de 30.000 euros en 2020, ce qui représente un bénéfice brut de 39.000 euros, soit une marge brute de 56,5%.

Les frais généraux et administratifs ont augmenté pour atteindre 11,1 millions d'euros pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, par rapport à 7,5 millions pour l'exercice précédent. Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation des efforts commerciaux en Allemagne et dans les autres marchés européens ainsi qu'aux investissements dans les infrastructures de la Société. Nyxoah pense continuer à recruter à tous les niveaux de l'organisation dans l'attente du lancement commercial américain.

Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement se sont établis à 2,4 millions pour les 12 mois clôturés le 31 décembre 2021, soit une augmentation importante par rapport aux 0,5 million pour l'exercice précédent. Cette hausse est expliquée par l'augmentation des coûts du personnel et des frais de conseil liés aux activités de recherche et développement en cours, en particulier le développement de la nouvelle génération du système Genio. En janvier 2021, la Société a commencé à amortir ses immobilisations incorporelles, ce qui explique l'augmentation de frais de d'amortissement pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, par rapport aux 12 mois clôturés au 31 décembre 2020.

Les frais cliniques se sont élevés à 2,7 millions pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, par rapport au 1,1 million pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2020. Les dépenses cliniques totales se sont élevées à 9,5 millions, dont 6,8 millions ont été capitalisés. Cette hausse est principalement due à une augmentation des effectifs et au recours à des consultants dans le but de soutenir l'achèvement des implantations de l'étude BETTER SLEEP, le recrutement continu pour l'étude EliSA et à la poursuite de l'étude IDE DREAM aux États-Unis.

Les frais de production se sont élevés à 4,8 millions pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, comparé à 0,5 millions pour les 12 mois clôturés au 30 décembre 2020, essentiellement à la suite de la demande accrue de notre système Genio à des fins commerciales et non commerciales.

Pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, la Société a enregistré des frais d'assurance qualité et des frais réglementaires d'un montant de 1,5 millions, soit une hausse significative par rapport aux 0,2 millions pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020, afin de soutenir le processus d'accroissement de la capacité de production.

Les frais de brevets et les dépenses liées sont passés de 0,1 million d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2020, à 1,1 ME pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, à causes des dépenses liées à l'accord de licence exclusif conclu avec la Vanderbilt University.

Les frais de développement thérapeutique se sont établis à 3,6 millions d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, par rapport aux 1,9 ME pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2020. L'augmentation des dépenses est principalement due au développement de nos opérations commerciales en Europe.

La société a réalisé une perte nette de 27,6 millions d'euros pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021, comparé à une perte nette de 12,2 millions d'euros pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020, en raison de l'augmentation des activités dans tous les départements.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 135,5 millions d'euros au 31 décembre 2021, comparés à 92,3 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette augmentation est due principalement au produit brut total de 97,8 millions $ généré par l'introduction en bourse de juillet 2021 aux Etats-Unis.

Le flux de trésorerie net utilisé dans les activités s'est établi à 25,3 millions d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, par rapport aux 6,9 millions d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2020. Cette progression est essentiellement due à une augmentation de la perte pour la période principalement imputable à l'augmentation des frais généraux et administratifs, des frais de recherche et de développement, des frais de fabrication et des frais de développement thérapeutique, qui ont été compensés par une variation positive du fonds de roulement de 1,1 millions d'euros.

Le flux de trésorerie net utilisé dans les activités s'est établi à 11,8 millions d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, par rapport aux 10,7 millions d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2020.

Le flux de trésorerie net généré par les activités s'est établi à 76,5 millions d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2021, par rapport aux 104,0 millions d'euros pour les 12 mois clôturés au 31 décembre 2020. La baisse est essentiellement imputable aux produits nets comparatifs générés par l'introduction en bourse Euronext de septembre 2020 et par l'introduction en bourse Nasdaq de juillet 2021.

Perspective pour 2022

Les perspectives commerciales, opérationnelles et cliniques de la société pour 2022 comprennent les étapes et objectifs attendus suivants :

Fin de l'implantation pour l'étude DREAM au deuxième trimestre 2022

Poursuite de l'exécution commerciale en Allemagne

Lancement d'une étude IDE américaine pour les patients souffrant de CCC au quatrième trimestre 2022.