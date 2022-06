Nyxoah : La FDA approuve l'utilisation de Genio 2.1 dans l'étude pivot DREAM U.S. IDE

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l'utilisation du système Genio 2.1 de nouvelle génération de Nyxoah dans le cadre de l'étude pivot DREAM U.S. IDE de la société.

Les évolutions de Genio 2.1 sont entièrement liées aux composants externes du système Genio, le stimulateur implantable restant inchangé.

Genio 2.1 démontre en outre l'approche centrée sur le patient de Nyxoah pour répondre aux besoins des personnes souffrant de SAOS modéré à sévère. Le système propose des mises à jour de la puce d'activation Genio et une nouvelle application pour smartphone permettant de générer des rapports quotidiens sur l'utilisation de la thérapie, ce qui favorisera l'acclimatation à la thérapie et l'observance à long terme. Les fonctionnalités supplémentaires de Genio 2.1 incluent une interface utilisateur améliorée et la possibilité pour les cliniciens d'effectuer des ajustements de stimulation plus progressifs. Ceci est particulièrement significatif pour les patients qui sont plus sensibles à la neurostimulation, car avec Genio 2.1, les médecins peuvent affiner l'amplitude de stimulation pour déterminer le niveau de confort optimal pour les patients sans compromettre l'efficacité de la thérapie.

"Les fonctionnalités de Genio 2.1, ainsi que la compatibilité IRM 3.0T et corps entier, illustrent la mission de Nyxoah de donner la priorité au patient dans le développement de nos produits", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "La puce d'activation optimisée et la nouvelle application pour smartphone, combinées à notre interface utilisateur améliorée et à une résolution de stimulation accrue, représentent les prochaines étapes clés dans l'optimisation des résultats pour les patients. Nous sommes ravis de mettre ces nouvelles fonctionnalités importantes à la disposition des patients de notre étude DREAM."