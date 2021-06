Nyxoah : L'étude 'Better Sleep' atteint ses objectifs principaux

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd'hui que l'étude BETTER SLEEP a atteint ses objectifs principaux d'innocuité et de performance.

L'étude BETTER SLEEP a été développée pour évaluer la performance et l'innocuité à long terme du système de stimulation bilatérale du nerf hypoglosse Genio (le "système Genio") chez 42 patients adultes atteints de SAOS, avec ou sans Collapse Concentrique Complet (CCC) du palais mou.

Les premiers résultats de l'étude BETTER SLEEP ont montré :

Une réduction moyenne statistiquement significative de l'Index d'Apnées-Hypopnées (IAH) entre le début de l'étude et 6 mois après l'implantation dans l'ensemble de la cohorte (patients CCC et non CCC)

Une réduction moyenne statistiquement significative de l'IAH entre le début de l'étude et six mois après l'implantation dans le sous-groupe de patients CCC

42,9% des patients étudiés présentent un CCC

La société prévoit d'annoncer des données supplémentaires concernant l'étude au fur et à mesure que d'autres analyses seront menées.

Le Dr Richard Lewis, MBBS, FRACS, investigateur principal de l'étude BETTER SLEEP, du Royal Perth Hospital et de l'University of Western Australia, a déclaré : "Les premiers résultats de l'étude BETTER SLEEP sont extrêmement encourageants. L'aspect le plus impressionnant des résultats est le taux de réponse des patients dans le sous-groupe CCC. Ces patients sont contre-indiqués à la stimulation unilatérale du nerf hypoglosse, mais les résultats de BETTER SLEEP ont montré une réduction significative de l'IAH chez ces patients suite à la thérapie avec le système Genio, qui est le premier dispositif à fournir une stimulation bilatérale du nerf hypoglosse. Dans l'ensemble, nous avons obtenu un taux de réponse très élevé chez les patients atteints ou non de CCC, et la thérapie avec le système Genio est bien tolérée. Nous sommes impatients de publier ces données dans une revue médicale de renom."

Olivier Taelman, CEO de Nyxoah, a déclaré : "Nous sommes très encouragés par les premiers résultats. Les objectifs principaux de performance et d'innocuité ont été atteints, ce qui confirme notre conviction que la stimulation bilatérale du nerf hypoglosse par le système Genio a la potentiel de fournir des résultats cliniques positifs pour les patients atteints de CCC. Nous avons déjà initié des discussions avec notre organisme habilité européen pour la revue de ces données cliniques afin d'élargir l'indication marquage CE pour les patients atteints de CCC. En parallèle, nous allons entamer un dialogue avec la FDA afin de discuter autour du système Genio comme option de traitement potentielle pour cette population de patients CCC." Toujours selon M. Taelman : "De plus, nous avons observé un taux de réponse de 70% dans le sous-groupe de patients non CCC selon les critères de Sher, ce qui renforce notre confiance dans les résultats de l'étude en cours."