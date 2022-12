Nyxoah dépose une déclaration d'enregistrement de référence et annonce un programme d'offre d'actions "at-the-market"

(Boursier.com) — Nyxoah SA, société de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), annonce aujourd'hui qu'elle a déposé une déclaration d'enregistrement de référence de 200 millions de US dollars sous le formulaire F-3 (la "Déclaration d'Enregistrement") auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Une fois déclarée en vigueur par la SEC, la Déclaration d'Enregistrement permettra à la Société de vendre, de temps à autre, des actions ordinaires, actions privilégiées, titres de créance, droits de souscription et/ou unités, jusqu'à 200 millions de US dollars au total. La Déclaration d'Enregistrement est destinée à fournir à la Société la flexibilité nécessaire pour accéder à des capitaux supplémentaires lorsque les conditions du marché sont appropriées.

La société a également conclu un contrat de vente avec Cantor Fitzgerald & Co, en tant qu'agent de vente, en vertu duquel la Société peut vendre de nouvelles actions ordinaires pour un prix d'offre total de maximum 50 millions de US dollars de temps à autre par le biais d'une offre "at-the-market".

Le nombre réel d'Actions Offertes à émettre, le cas échéant, dépendra de la décision de la Société, à sa seule discrétion, de procéder à des ventes et du prix par action de ces ventes. Toutefois, le nombre d'Actions Offertes ne dépassera pas 6 millions d'actions. Les Actions Offertes seront vendues à un prix de vente par Action Offerte égal au cours du marché en USD de l'action ordinaire de Nyxoah sur le Nasdaq Global Market au moment de la vente en question.

Cantor peut vendre les Actions Offertes par toute méthode autorisée par la loi considérée comme une offre "at-the-market" telle que définie dans la Rule 415 du Securities Act de 1933, tel que modifié, y compris, sans limitation, les ventes effectuées directement sur le Nasdaq Stock Market, sur tout autre marché de négociation américain existant pour les actions ordinaires, ou à ou par l'intermédiaire d'un teneur de marché. Comme les Actions Offertes seront vendues aux prix du marché en vigueur au moment de la vente, les prix de vente peuvent varier. Aucune vente d'Actions Offertes ne sera effectuée en Belgique ou par l'intermédiaire d'Euronext.

L'offre ATM est faite uniquement par le biais d'un prospectus inclus dans la Déclaration d'Enregistrement. La Déclaration d'Enregistrement n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d'achat de ces titres ne peuvent être acceptées avant l'entrée en vigueur de la Déclaration d'Enregistrement. Dès qu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus relatif à l'offre ATM pourront être obtenus auprès de Cantor Fitzgerald & Co.