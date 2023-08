Nyxoah : Au 30 juin, la trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 84,5 ME

Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,1 million d'euros pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2023, contre 0,9 million d'euros pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2022.

Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 0,4 million d'euros pour le trimestre clos le 30 juin 2023, soit une marge brute de 0,7 million d'euros, ou une marge brute de 62,2%. À titre de comparaison, le coût total des marchandises vendues était de 0,3 million d'euros au deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2022, soit un bénéfice brut de 0,6 million d'euros, ou une marge brute de 64,3%.

Les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 6,6 millions d'euros pour le trimestre clos le 30 juin 2023, contre 3,5 millions d'euros pour la période de l'année précédente, sous l'effet d'une accélération des activités cliniques, notamment le démarrage de l'étude ACCCESS.

Les frais commerciaux, généraux et administratifs ont augmenté pour atteindre 6,2 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, contre 4,5 millions d'euros au deuxième trimestre 2022. Cela s'explique principalement par l'intensification des efforts commerciaux en Allemagne et sur d'autres marchés européens, ainsi que par des investissements dans l'infrastructure de l'entreprise Nyxoah. La société prévoit de continuer à ajouter des effectifs dans l'ensemble de l'organisation avant le lancement commercial aux États-Unis.

La perte d'exploitation totale pour le deuxième trimestre 2023 s'est élevée à 11,9 millions d'euros, contre 7,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2022. Cette évolution s'explique par l'accélération des dépenses de 'R&D' de la société, ainsi que par les activités commerciales et cliniques en cours.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 84,5 millions d'euros, contre 94,9 millions d'euros au 31 décembre 2022. La consommation totale de trésorerie a été d'environ 4,8 millions d'euros par mois au cours du deuxième trimestre 2023.

"À moins de neuf mois de la publication des résultats de l'étude DREAM, nous continuons à nous concentrer sur le suivi des patients. Nous sommes très encouragés par les données d'efficacité et de sécurité présentées à SLEEP 2023. Notre demande modulaire d'autorisation de mise sur le marché est en bonne voie, le deuxième module ayant été soumis au cours du trimestre", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "Nous sommes en train d'acquérir une solide expertise commerciale sur le marché concurrentiel de l'Allemagne. Notre communication directe auprès des consommateurs, notre service d'assistance téléphonique et nos réseaux de référence ont augmenté la pénétration de la stimulation du nerf hypoglosse et nous donnent confiance pour pénétrer de nouveaux marchés."