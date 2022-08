Nyxoah : Au 30 juin, la trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 123,3 ME

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La société annonce aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 935.000 euros pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2022, contre 170.000 euros pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. Les revenus pour le premier semestre 2022 étaient de 1,6 million d'euros, contre 355.000 euros pour le premier semestre 2021. L'augmentation des revenus est attribuable à la commercialisation par la société du système Genio, principalement en Allemagne.

Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 334.000 euros pour les trois mois se terminant le 30 juin 2022, soit une marge brute de 601.000 euros, ou une marge brute de 64,3%. Ce chiffre est à comparer au coût total des marchandises vendues de 63.000 euros au deuxième trimestre 2021, pour un bénéfice brut de 107.000 euros, soit une marge brute de 62,9%.

Pour les six mois se terminant le 30 juin 2022, le coût total des marchandises vendues s'est élevé à 623.000 euros, soit un bénéfice brut de 972.000 euros, ou une marge brute de 60,9%. En comparaison, le coût total des marchandises vendues était de 115.000 euros au premier semestre 2021, pour un bénéfice brut de 240.000 euros, soit une marge brute de 67,6%.

Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 3,5 millions d'euros pour les trois mois se terminant le 30 juin 2022, contre 2,4 millions d'euros pour la période de l'année précédente, reflétant les investissements de la Société dans le développement des versions de nouvelle génération du système Genio ainsi que les études cliniques en cours, plus particulièrement DREAM aux États-Unis.

Pour le semestre se terminant le 30 juin 2022, les frais de recherche et développement se sont élevés à 7,1 millions d'euros, contre 5,5 millions d'euros pour le premier semestre 2021.

Frais commerciaux, généraux et administratifs

Les frais commerciaux, généraux et administratifs ont augmenté pour atteindre 4,5 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, contre 3,9 millions d'euros au deuxième trimestre 2021. Cette hausse s'explique principalement par l'intensification des efforts commerciaux en Allemagne et sur d'autres marchés européens, ainsi que par des investissements dans l'infrastructure d'entreprise de Nyxoah. La société prévoit de continuer à ajouter des effectifs dans l'ensemble de l'organisation avant le lancement commercial aux États-Unis.

Pour le semestre se terminant le 30 juin 2022, les frais commerciaux, généraux et administratifs se sont élevés à 8,7 millions d'euros, contre 6,3 millions d'euros au premier semestre 2021, en raison de l'augmentation des efforts commerciaux en Allemagne et des investissements dans l'infrastructure d'entreprise de Nyxoah.

La perte d'exploitation totale pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022 s'est élevée à 7,4 millions d'euros et 14,7 millions d'euros, respectivement, contre 6,3 millions d'euros et 11,6 millions d'euros au deuxième trimestre et au premier semestre 2021, respectivement.

Cette évolution s'explique par l'accélération des dépenses de 'R&D' de la société, ainsi que par les activités commerciales et cliniques en cours. Nyxoah a réalisé une perte nette de 5 millions d'euros et 11,8 millions d'euros pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022, respectivement, contre une perte nette de 6,7 millions d'euros et 12,4 millions d'euros pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2021, respectivement.

Position de trésorerie

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 123,3 millions d'euros, contre 135,5 millions d'euros au 31 décembre 2021. La consommation totale de trésorerie a été d'environ 2 millions d'euros par mois au cours du premier semestre 2022.

Nyxoah s'attend à ce que la consommation mensuelle de trésorerie augmente au cours du second semestre 2022 pour tenir compte du début de l'essai IDE ACCCESS aux États-Unis, et la position actuelle de trésorerie offre suffisamment de liquidités pour arriver à la commercialisation aux États-Unis en 2024.

"Nous avons fait des progrès significatifs dans toutes nos priorités stratégiques clés ce trimestre, notamment en activant 11 nouveaux centres commerciaux en Allemagne, en terminant le recrutement de notre essai DREAM et en recevant l'approbation de notre IDE ACCCESS", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "D'un point de vue commercial, nos performances du deuxième trimestre montrant une croissance de 42% d'un trimestre à l'autre renforcent notre confiance dans le fait que nous atteindrons le statut de leader du marché en Allemagne d'ici la fin 2022."

"En tant que seule thérapie de stimulation du nerf hypoglosse (HGNS) commercialement disponible et approuvée pour le traitement des patients atteints de CCC, nous sommes encouragés par les premiers résultats solides des patients qui sont six mois après l'implantation. Ces résultats, combinés au fait qu'il n'est plus nécessaire d'effectuer une endoscopie sous sommeil induit (DISE) avant l'implantation, incitent les médecins à recommander Genio pour leurs patients CCC et non-CCC", a poursuivi M. Taelman.

M. Taelman a conclu : "Entre-temps, nous avons déjà commencé à investir dans notre organisation d'accès au marché américain. Quant à notre étude ACCCESS, nous prévoyons d'implanter les premiers patients avant la fin de l'année."