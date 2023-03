Nyxoah : atteinte d'étapes cliniques et réglementaires

(Boursier.com) — Nyxoah , qui opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), annonce ce jour avoir complété les 115 implants de son étude pivot DREAM aux États-Unis, soumis le premier module de la demande modulaire (PMA) d'autorisation de mise sur le marché et implanté le premier patient de l'étude pivot ACCCESS aux États-Unis. L'étude DREAM est une étude pivot IDE (Investigational Device Exemption) conçue pour soutenir l'autorisation de mise sur le marché du système de stimulation du nerf hypoglosse (HGNS) Genio aux États-Unis. Cette étude multicentrique, prospective, ouverte et observationnelle a recruté 115 patients et comporte des critères d'efficacité co-primaires, à savoir le taux de réponse à l'index d'apnée-hypopnée, selon le critère de Sher, et le taux de réponse à l'index de désaturation en oxygène, tous deux à 12 mois.

Dans l'étude ACCCESS, Nyxoah implantera 106 patients souffrant d'un collapse concentrique complet. Les critères d'efficacité co-primaires sont le taux de réponse à l'indice d'apnée-hypopnée, selon le critère de Sher, et le taux de réponse à l'index de désaturation en oxygène, tous deux évalués 12 mois après l'implantation.