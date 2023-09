Nyxoah annonce un partenariat avec ResMed en Allemagne

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La société a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un partenariat avec ResMed Allemagne afin d'accroître la sensibilisation à l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS) et la pénétration du traitement sur le marché allemand.

Nyxoah et ResMed Allemagne établiront un continuum de soins qui éduquera et guidera les patients souffrant d'AOS sur le marché allemand, du diagnostic au traitement. Ensemble, les entreprises s'efforceront d'accélérer l'identification des patients et de mieux les aider à choisir le traitement approprié. Les entreprises collaboreront dans les domaines suivants :

des lignes d'assistance téléphonique pour les patients souffrant d'AOS et des initiatives de marketing directes auprès des patients ;

des efforts de vente et de marketing ciblant les ORL et les médecins du sommeil ;

des programmes éducatifs et des symposiums pour les patients et les cliniciens.

"Nous sommes ravis de ce partenariat avec ResMed Allemagne, car il renforce notre approche du traitement de l'Apnée Obstructive du Sommeil axée sur le patient. L'AOS réduit la qualité de vie et peut entraîner d'autres problèmes médicaux graves, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Ensemble, ResMed Allemagne et Nyxoah vont renforcer la sensibilisation à l'AOS et accroître la pénétration des thérapies", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "L'écosystème de l'AOS créé par ce partenariat guidera les patients depuis le diagnostic jusqu'au traitement qui leur convient, qu'il s'agisse d'un appareil mandibulaire, de la pression positive continue (PPC) ou de la stimulation du nerf hypoglosse (HGNS)."

"Notre objectif commun est de permettre à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'une thérapie efficace et personnalisée", a déclaré Katrin Pucknat, Présidente de ResMed Allemagne. "Plus de 95% des patients allemands souffrant d'apnée du sommeil ne sont pas diagnostiqués ou traités. En outre, il y a des patients qui ont des problèmes avec leur thérapie et qui l'arrêtent sans envisager d'alternative. Le partenariat avec Nyxoah nous permettra d'élargir l'éducation autour des options thérapeutiques et de donner aux patients les moyens de bénéficier de meilleurs résultats en matière de santé."