Nyxoah annonce sa première réunion avec les investisseurs et les analystes

(Boursier.com) — Nyxoah SA, société de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), annonce aujourd'hui que la Société tiendra sa première réunion d'investisseurs et d'analystes le 23 mars, de 16h00 à 19h00 ET.

L'événement, qui se tiendra dans les bureaux de Nyxoah à New York, comprendra une mise à jour des activités par le Senior Management de la société et des présentations de leaders d'opinion dans le domaine de l'apnée obstructive du sommeil. La réunion se terminera par une session de questions-réponses, suivie d'une réception.

Les investisseurs souhaitant assister à la réunion peuvent le faire en s'inscrivant à l'événement en cliquant sur le lien suivant : Nyxoah Investor & Analyst Meeting 2023 (office.com). Une diffusion en direct et archivée de l'événement sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse suivante : https://investors.nyxoah.com/events.