Nyxoah annonce sa participation à la conférence Cantor 2021 Global Healthcare

(Boursier.com) — Nyxoah SA qui opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), a annoncé aujourd'hui qu'Olivier Taelman, Chief Executive Officer, participera à la conférence Cantor 2021 Global Healthcare le mardi 28 septembre 2021, avec une présentation virtuelle à 16h00 CET / 10h00 ET.

Une webdiffusion en direct et une rediffusion de cet événement seront disponibles sur le site web de la Société à l'adresse https://investors.nyxoah.com/