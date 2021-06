Nyxoah annonce le lancement de l'offre publique proposée aux États-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nyxoah , société de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour traiter l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre public enregistrée souscrite portant sur 2.760.000 actions ordinaires aux États-Unis à un prix d'offre publique présumé de 31,46$.

Dans le cadre de l'Offre, Nyxoah a l'intention d'accorder aux underwriters une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 15% additionnels du nombre d'actions ordinaires offertes dans l'Offre aux mêmes modalités et conditions.

L'Offre est soumise aux conditions de marchés et à d'autres conditions, et il ne peut y avoir aucune garantie quant à la possibilité de réaliser l'Offre ou au moment de sa réalisation, ou quant à la taille et aux modalités de l'Offre, y compris le prix par action ordinaire (en USD) et le nombre d'actions ordinaires vendues dans le cadre de l'Offre.

Les actions ordinaires de Nyxoah sont actuellement cotées sur Euronext Brussels sous le symbole "NYXH". Une demande a été faite pour que les actions ordinaires soient cotées sur le NASDAQ Global Market sous le même symbole.

Piper Sandler, Stifel et Cantor agissent en tant que co-chefs de file pour l'Offre. Degroof Petercam agit en tant que co-gestionnaire.

Une déclaration d'enregistrement sur le Form F-1 a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Les actions ordinaires ne peuvent être vendues, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à faire une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente seraient illégales avant l'enregistrement, la qualification ou la publication d'un prospectus d'offre en vertu des lois sur les titres de tout état ou juridiction concernés.