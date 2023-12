Nyxoah annonce la présentation d'une série de cas démontrant des résultats positifs dans le traitement des patients atteints de CCC avec Genio

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd'hui les données d'une série de cas évaluant le traitement de trois patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC) avec le système de stimulation du nerf hypoglosse Genio.

La série de cas initiée par l'investigateur a été présentée par le Dr. Christian Plettenberg de l'Universitätsklinikum Düsseldorf le 8 décembre 2023. Les résultats ont montré une diminution moyenne de l'index d'apnées-hypopnées (IAH) de 73% et de l'échelle de somnolence d'Epworth (ESS) de 58%. Il n'y a pas eu d'effets indésirables liés à l'implant.

Principaux résultats

- IAH : l'IAH du patient 1 est passé de 44/h à 5,6/h, celui du patient 2 de 24/h à 11,2/h et celui du patient 3 de 36/h à 11,2/h. Il en résulte une réduction moyenne de 73%.

- ESS : l'ESS est passé de 15 à 2 chez le patient 1, de 12 à 9 chez le patient 2 et de 11 à 5 chez le patient 3. Il en résulte une réduction moyenne de 58%.

"Ces données valident une fois de plus l'approche de stimulation bilatérale de Genio dans le traitement des patients atteints de CCC, qui représentent environ 30 % des patients atteints de SAOS éligibles au traitement par HGNS et qui sont contre-indiqués pour le traitement par HGNS disponible dans le commerce aux États-Unis. La croissance du marché européen de la stimulation du nerf hypoglosse (HGNS) s'est accélérée avec l'extension de notre marquage CE pour l'indication CCC, et, sous réserve de l'approbation de la FDA, je suis impatient de pouvoir apporter Genio aux patients CCC aux États-Unis", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "Je tiens à remercier le Dr. Plettenberg et ses collègues pour leur travail important qui renforce Genio en tant que solution de traitement pour les patients non-CCC et CCC."