Nyxoah : A la clôture du trimestre, la position de trésorerie était de 72,5 ME

(Boursier.com) — Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). A la clôture du trimestre, la position de trésorerie était de 72,5 millions d'euros, ce qui devrait permettre de disposer de liquidités jusqu'à la fin de 2024.

"Nyxoah entre dans l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de la société. Nous présenterons les données de notre étude pivot DREAM aux États-Unis au début de l'année prochaine, nous compléterons peu après notre demande d'autorisation modulaire de mise sur le marché et nous prévoyons l'approbation par la FDA fin 2024", a commenté Olivier Taelman, Chief Executive Officer. "La stimulation du nerf hypoglosse (HGNS) reste fortement sous-pénétrée et l'accompagnement des patients dans leur parcours de SAOS est essentiel pour libérer le potentiel du marché. Notre accord avec ResMed Allemagne, qui fait passer ResMed du statut d'investisseur à celui de partenaire commercial, crée un continuum de soins qui oriente les patients vers le traitement approprié, ce qui se traduit par une plus grande pénétration des thérapies."