Nyxoah à la 34ème Piper Sandler Annual Healthcare Conference

(Boursier.com) — Nyxoah , qui opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), participera à la 34ème Piper Sandler Annual Healthcare Conference, qui se déroulera du 29 novembre au 1er décembre 2022, à l'hôtel Lotte New York Palace à New York. Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah, présentera une mise à jour de l'entreprise lors d'une discussion informelle le jeudi 1er décembre 2022 à 12:00 ET. La Société sera aussi disponible pour des rencontres 1x1 avec les investisseurs institutionnels participant à l'évènement.