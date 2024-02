NXP Semiconductors soutenu par la demande automobile

(Boursier.com) — NXP Semiconductors, le concepteur néerlandais de semi-conducteurs, coté à Wall Street, a publié hier soir ses comptes, battant le consensus pour le quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,71$, à comparer à un consensus de marché de 3,64$ et un niveau de 3,73$ un an avant. Les revenus ont été de 3,42 milliards de dollars, 1% de mieux que le consensus. Ils ressortent en hausse de 3,3% en glissement annuel. Le groupe a bénéficié sur la période de solides ventes de puces automobiles. Cette forte demande du marché automobile permet à NXP de fournir par ailleurs une guidance au-dessus des attentes. Le bpa ajusté de la période entamée est anticipé entre 2,97 et 3,38$, soit un milieu de fourchette de 3,38$ contre un consensus de 3,15$.