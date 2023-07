NXP Semiconductors : la demande en 'puces' automobiles soutient les comptes

(Boursier.com) — NXP Semiconductors, le concepteur néerlandais de semi-conducteurs, coté à Wall Street, a publié hier soir ses comptes, battant le consensus pour le deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,43$, à comparer à un consensus de marché de 3,3$ et un niveau de 4,74$ un an avant. Les revenus ont été de 3,3 milliards de dollars, 3% de mieux que le consensus. Ils ressortent stables en glissement annuel. Le groupe a bénéficié sur la période de solides ventes de puces automobiles. Cette forte demande du marché automobile permet à NXP de fournir par ailleurs une guidance du troisième trimestre au-dessus des attentes. Les revenus ajustés sur la période sont attendus entre 3,3 et 3,5 milliards de dollars, contre 3,3 milliards de consensus. Le bpa ajusté de la période est anticipé entre 3,39 et 3,82$, également bien supérieur aux attentes.