Nvidia : Washington envisagerait de nouvelles restrictions sur les exportations de puces dédiées à l'IA vers la Chine

(Boursier.com) — Nvidia mais aussi AMD perdaient du terrain dans les échanges après-Bourse hier à Wall Street alors que l'administration Biden envisagerait de nouvelles restrictions sur les exportations de puces dédiées à l'intelligence artificielle vers la Chine. Selon les informations du 'Wall Street Journal', Washington pourrait bientôt combler les lacunes dans la vente de puces puissantes utilisées pour former des modèles d'intelligence artificielle. La maison Blanche souhaiterait également des restrictions sur la location de services cloud aux entreprises chinoises d'IA.

Le département américain du commerce se prépare à mettre à jour les vastes contrôles à l'exportation introduits en octobre dernier d'une manière qui pourrait rendre plus difficile pour des entreprises telles que Nvidia et Advanced Micro Devices de vendre des puces avancées à Pékin, selon trois personnes proches de la situation citées par le 'Financial Times'. Cette décision aurait un impact significatif sur Nvidia, qui a répondu aux contrôles du 7 octobre en concevant de nouvelles puces d'unité de traitement graphique appelées A800 et H800 pour remplacer les puces plus avancées qui étaient restreintes par les nouvelles règles.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré au FT que les contrôles à l'exportation existants pourraient causer "d'énormes dommages" à l'industrie technologique américaine. Il a dit qu'ils avaient laissé son entreprise les "mains liées dans le dos" en empêchant le groupe de la Silicon Valley de vendre ses puces les plus avancées à la Chine. Tencent, Alibaba, Baidu, ByteDance et d'autres groupes locaux ont passé des commandes supplémentaires de puces Nvidia lorsque la vague d'IA générative a explosé en Chine cette année, selon les sources du quotidien britannique.

Cette nouvelle décision marquerait le dernier effort du président Joe Biden pour rendre plus difficile pour la Chine l'obtention de technologies de pointe, y compris des puces d'IA qui peuvent être utilisées pour tout, de la recherche et du développement d'armes hypersoniques à la modélisation d'armes nucléaires. Le FT a rapporté en mars que les entreprises chinoises, y compris les groupes de surveillance de l'IA qui sont sur la liste noire des États-Unis, trouvaient des moyens de contourner les contrôles à l'exportation, notamment en louant l'accès aux puces A100.

Robert Lea, analyste chez 'Bloomberg Intelligence', estime que de nouvelles restrictions pourraient retarder les développements de l'IA par les entreprises chinoises sans changer les choses de manière significative à long terme. "Les entreprises chinoises d'IA peuvent également être en mesure de se procurer des puces d'IA dédiées dans des pays tiers... Je pense donc qu'il sera difficile pour les États-Unis de faire respecter la réglementation".